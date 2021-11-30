В Китае определились, как провести Олимпиаду-2022 после появления штамма "Омикрон"

Об этом сообщает Reuters



В МИДе Китая подчеркнули, что Олимпиада-2022 пройдет в запланированный ранее срок. Ситуация с новым штаммом коронавируса "Омикрон" может повлиять только на антикоедевые меры, которые будут введены во время Игр.



"Я считаю, что это, безусловно, создаст определенный вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю вируса, но поскольку у Китая есть опыт предотвращения и контроля коронавируса, я полностью верю, что Китай сможет провести зимние Олимпийские игры, как запланировано, гладко и успешно", – сказал спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.