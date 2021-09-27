В Китае ограничили аборты без медицинских показаний

Об этом сообщает The Guardian .



Правительство планирует принять меры, чтобы сократить количество нежелательных беременностей.

В стране намерены усилить половое воспитание, а также предоставлять услуги по семейному планированию тем семьям, в которых уже были случаи абортов.



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"Основная национальная политика гендерного равенства и принцип первоочередного внимания детям должны быть реализованы всесторонне", - заявил заместитель директора Национального рабочего комитета Государственного совета по делам женщин и детей Хуан Сяовей.

Ранее Китай уже принимал меры по предотвращению абортов Они были направлены на то, чтобы беременные девочки не избавлялись от плода.