В Китае ограничили аборты без медицинских показаний
Китай сократит количество абортов, сделанных в немедицинских целях
Об этом сообщает The Guardian .
Правительство планирует принять меры, чтобы сократить количество нежелательных беременностей.
В стране намерены усилить половое воспитание, а также предоставлять услуги по семейному планированию тем семьям, в которых уже были случаи абортов.
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"Основная национальная политика гендерного равенства и принцип первоочередного внимания детям должны быть реализованы всесторонне", - заявил заместитель директора Национального рабочего комитета Государственного совета по делам женщин и детей Хуан Сяовей.
Ранее Китай уже принимал меры по предотвращению абортов Они были направлены на то, чтобы беременные девочки не избавлялись от плода.
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