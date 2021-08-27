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В Китае одновременно взорвали 15 небоскребов-долгостроев. ВИДЕО

27 августа, 2021 пятница
18:06
Мир

27 августа в китайском городе Куньмин решили одновременно снести с помощью контролируемых взрывов сразу 15 недостроенных небоскребов

Об этом сообщает портал The Paper .

Причиной сноса долгостроев стало то, что застройщик не завершил их сооружения в установленный семилетний срок. Строительство начали еще в 2013 году, однако у застройщика закончились деньги.

Подготовка к взрывам началась еще 23 августа.

В связи с приготовлениями к такому масштабному сносу власти города перекрыли дороги и эвакуировали людей из близлежащих зданий.

Кроме того, на улицах дежурили множество сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов.

Несмотря на это, снос небоскребов привлек внимание множества зевак, собравшихся за ограждающим периметром.

При этом, несмотря на такую тщательную подготовку, одной из высоток все же удалось устоять.

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Китай
взрыв
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