В Китае одновременно взорвали 15 небоскребов-долгостроев. ВИДЕО
27 августа в китайском городе Куньмин решили одновременно снести с помощью контролируемых взрывов сразу 15 недостроенных небоскребов
Об этом сообщает портал The Paper .
Причиной сноса долгостроев стало то, что застройщик не завершил их сооружения в установленный семилетний срок. Строительство начали еще в 2013 году, однако у застройщика закончились деньги.
Подготовка к взрывам началась еще 23 августа.
В связи с приготовлениями к такому масштабному сносу власти города перекрыли дороги и эвакуировали людей из близлежащих зданий.
Кроме того, на улицах дежурили множество сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов.
Несмотря на это, снос небоскребов привлек внимание множества зевак, собравшихся за ограждающим периметром.
При этом, несмотря на такую тщательную подготовку, одной из высоток все же удалось устоять.
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