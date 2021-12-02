В Китае объявили о начале разработки COVID-вакцины против штамма "Омикрон"

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

По словам руководителя центра научно-технического развития комитета Чжэн Чжунвея, Китай 2 декабря начал разработку вакцины против "Омикрона", чтобы быть готовым применить ее в случае необходимости.

Он добавил, что о новом штамме пока мало что известно, однако он более заразен, чем вариант "Дельта".



По его мнению, большинство существующих вакцин все еще эффективны для предупреждения инфекции, но нужно изучить их влияние при тяжелом течении и предотвращении смертей от "Омикрона".

Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии, Канаде и других.

Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.

ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира. Организация заверила, что не следует разрабатывать новую COVID-вакцину, а доработать существующие.