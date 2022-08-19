Об этом сообщает Reuters.

Национальный "желтый уровень тревоги" объявили после того, как регионы от Сычуаня на юго-западе до Шанхая в дельте реки Янцзы испытали влияние чрезвычайной жары, продолжавшейся неделю.



При этом члены правительства неоднократно ссылались на глобальное изменение климата как на основную причину.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что озеро Поян в центральном Китае уменьшилось до четверти своего обычного размера для этого времени года.



А 19 августа государственная телекомпания CCTV сообщила, что 66 рек в 34 округах юго-западного региона Чунцин высохли.



Как передает Reuters, в этом году количество осадков в Чунцине снизилось на 60% по сравнению с сезонной нормой. При этом почва в нескольких районах испытывает серьезные недостатки влаги.

Напомним, в Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Огромная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. 21 июля Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы

В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, по состоянию на 22 июля погибли более 1700 человек в Испании и Португалии.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

В Германии на восточных землях Бранденбург и Саксония утром 26 июля усилились лесные пожары, вызванные чрезвычайной засушливой погодой по всей Германии. Огонь охватил около 800 гектаров земли

В национальном парке Чешская Швейцария самый большой пожар десятилетия: огонь охватил территорию площадью 1000 гектаров

А 12 августа Правительственное агентство по окружающей среде Англии объявило , что страна официально переживает засуху из-за очередной волны жары, которая все больше усиливается.