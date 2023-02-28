В Китае обнаружили самый старый туалет со смывом, которому около 2,4 тыс. лет

Об этом сообщает BBC со ссылкой на китайские государственные СМИ.

"Это первый и единственный туалет со смывом, когда-то обнаруженный в ходе раскопок в Китае", - сказал газете China Daily Лю Руи, исследователь из Института археологии при Китайской академии общественных наук.

Унитаз почтенного возраста. Ему от 2200 до 2400 лет. Сломанные части туалета и погнутая труба смыва были найдены прошлым летом исследовательской группой археологов. По словам ученых, они обнаружили туалет при раскопках двух крупных построек в руинах дворца в древнем комплексе Юэян.

Подробности находки были обнародованы на прошлой неделе и вызвали широкий интерес в Китае.

Исследователи назвали туалет "предметом роскоши", который, скорее всего, предназначался для чиновников или даже императора. Археологи считают, что слуги, вероятно, наполняли водой бак унитаза после каждого использования.

Ученые надеются найти крохотные частицы кала для анализа. Это позволит им узнать, что люди ели в то время.

Институт археологии сообщил, что раскопки – это часть более широкого исследования жизни во времена древних китайских династий, включая диету и особенности строительства городов.