В Китае обнаружен новый очаг коронавируса

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в субботу, 11 сентября 2021 года, 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, передает Еспресо.TV .



Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, отмечает агентство Интерфакс-Украина .



В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин, провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.



С начала пандемии в Китае зафиксировано 95 тыс. 199 случаев СOVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 4 тыс. 636 человек.



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