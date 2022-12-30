Об этом сообщает Reuters.

Китай назначил Цинь Гана, доверенного помощника президента Си Цзиньпина, своим новым министром иностранных дел.

Политик заменит 69-летнего Ван И, который в октябре был повышен до должности в политбюро Коммунистической партии Китая, ожидается, что он будет играть большую роль во внешней политике.

Новый министр Цинь Ган ранее являлся спикером МИД, работал в посольстве Китая в Британии и США, с 2014 по 2018 год занимал должность главы протокола Си Цзиньпина.

СМИ называют нового министра представителем китайских дипломатов-"волков", занимающих агрессивную позицию на мировой арене по отношению к другим государствам. Цинь Ган ранее критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.

Вместе с тем его дипломатический стиль считается более гибким по сравнению с его старшими коллегами.

30 декабря глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели видеопереговоры. Китайский лидер заявил, что страна готова быть глобальным партнером России на фоне "сложной ситуации в мире".

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