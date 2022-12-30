В Китае новым главой МИДа стал бывший посол в США Цинь Ган, критиковавший Байдена, - Reuters
Правительство Китая назначило нового министра иностранных дел. Главой МИД стал посол в США Цинь Ган, с 2014 по 2018 год занимавший должность главы протокола Си Цзиньпина
Об этом сообщает Reuters.
Китай назначил Цинь Гана, доверенного помощника президента Си Цзиньпина, своим новым министром иностранных дел.
Политик заменит 69-летнего Ван И, который в октябре был повышен до должности в политбюро Коммунистической партии Китая, ожидается, что он будет играть большую роль во внешней политике.
Новый министр Цинь Ган ранее являлся спикером МИД, работал в посольстве Китая в Британии и США, с 2014 по 2018 год занимал должность главы протокола Си Цзиньпина.
СМИ называют нового министра представителем китайских дипломатов-"волков", занимающих агрессивную позицию на мировой арене по отношению к другим государствам. Цинь Ган ранее критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.
Вместе с тем его дипломатический стиль считается более гибким по сравнению с его старшими коллегами.
- 30 декабря глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели видеопереговоры. Китайский лидер заявил, что страна готова быть глобальным партнером России на фоне "сложной ситуации в мире".
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