Об этом заявил постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цуня, которого цитирует Financial Times .

Сообщается, что США и их союзники обвиняют Китай в том, что он наносит ущерб мировой торговой системе из-за использования массивных промышленных субсидий, ограничения внутренних инвестиций и нарушения защиты интеллектуальной собственности.

Ратификация инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем застопорилась в 2021 году после того, как Пекин ввел санкции против членов Европейского парламента. Фу выразил надежду, что руководство ЕС "наберется достаточно мужества, а также политической силы", чтобы окончательно одобрить соглашение.

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Отвечая на вопрос, отменит ли Китай санкции, чтобы разблокировать процесс, он сказал, что Пекин открыт для "любых решений, если они основываются на взаимности и равенстве".

Кроме того, посол сказал, что было бы ошибкой со стороны ЕС разрешить российско-украинской войне диктовать свои отношения с Китаем.

"Я не думаю, что это рациональный подход – связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом", - сказал он, добавив, что необходимо уважать "законные интересы безопасности" России: "Все не так черно-бело, как некоторые думают" .

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В то же время, он утверждает, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили свои усилия в продвижении мира".

Он в частности добавил, что "не исключена возможность" потенциального телефонного разговора или встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что китайские чиновники находятся в контакте со своими украинскими коллегами.