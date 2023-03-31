В Китае не исключают возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского, - Financial Times
Возможность встречи или телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином не исключена. Этот вопрос обсуждался между Киевом и Пекином
Об этом заявил постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цуня, которого цитирует Financial Times .
Сообщается, что США и их союзники обвиняют Китай в том, что он наносит ущерб мировой торговой системе из-за использования массивных промышленных субсидий, ограничения внутренних инвестиций и нарушения защиты интеллектуальной собственности.
Ратификация инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем застопорилась в 2021 году после того, как Пекин ввел санкции против членов Европейского парламента. Фу выразил надежду, что руководство ЕС "наберется достаточно мужества, а также политической силы", чтобы окончательно одобрить соглашение.
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Отвечая на вопрос, отменит ли Китай санкции, чтобы разблокировать процесс, он сказал, что Пекин открыт для "любых решений, если они основываются на взаимности и равенстве".
Кроме того, посол сказал, что было бы ошибкой со стороны ЕС разрешить российско-украинской войне диктовать свои отношения с Китаем.
"Я не думаю, что это рациональный подход – связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом", - сказал он, добавив, что необходимо уважать "законные интересы безопасности" России: "Все не так черно-бело, как некоторые думают" .
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В то же время, он утверждает, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили свои усилия в продвижении мира".
Он в частности добавил, что "не исключена возможность" потенциального телефонного разговора или встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что китайские чиновники находятся в контакте со своими украинскими коллегами.
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- 29 марта Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину .
- Тогда же министерстве иностранных дел КНР заявили , что положительно оценивают приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, которое он направил лидеру Китая Си Цзиньпину.
- Позже главред Defense Express Катков сообщил , что Китай в случае решения помочь РФ, скорее всего, не будет поставлять оружие официально, а будет искать обходные пути во избежание санкций.
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