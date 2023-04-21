В Китае назвали обе стороны Тайваньского залива своими

Об этом сообщает Reuters .

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю, и что для него правильно и уместно защитить свой суверенитет.

По его словам, в последнее время распространяется "абсурдная логика", обвиняющая Китай в нарушении статус-кво, мира и стабильности в Тайваньском заливе.

"Такая логика абсурдна, а вывод опасен", - сказал Цинь Ган.

Он отметил, что "честные люди могут увидеть, кто занимается гегемонистским запугиванием и высокомерными практиками".

"Это не материковый Китай, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и горстка стран, пытающихся нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов сгорят", - добавил министр.