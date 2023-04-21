В Китае назвали обе стороны Тайваньского залива своими
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что обе стороны Тайваньского залива принадлежат их стране
Об этом сообщает Reuters .
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю, и что для него правильно и уместно защитить свой суверенитет.
По его словам, в последнее время распространяется "абсурдная логика", обвиняющая Китай в нарушении статус-кво, мира и стабильности в Тайваньском заливе.
"Такая логика абсурдна, а вывод опасен", - сказал Цинь Ган.
Он отметил, что "честные люди могут увидеть, кто занимается гегемонистским запугиванием и высокомерными практиками".
"Это не материковый Китай, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и горстка стран, пытающихся нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов сгорят", - добавил министр.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением.
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учеба стала ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров.
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