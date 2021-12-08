В Китае нашли останки гигантской панды, жившей более 100 тыс. лет назад

Об этом сообщает Xinhua.

Исследователи из Института горных ресурсов Академии наук Гуйчжоу нашли две окаменелости в пещере Шуанхэ. Технология датировки зубной эмали показала, что одна из них – дикая гигантская панда, жившая на Земле около 102 тыс. лет назад, вторая жила предположительно 49 тыс. лет назад.



Исследования доказали, что к тому времени панды уже походили на современных животных этого вида, поскольку имели подобные физиологические условия. Ученые объяснили, что панды используют большие пальцы, чтобы держать бамбук и управлять им во время еды. На самом деле эти большие пальцы – это аномально увеличенные кости запястья. Именно такие кости были обнаружены при исследовании окаменелости.



Ван Дэюань, один из исследователей института, отметил, что очень редко удается найти останки панд в таком хорошем состоянии, а такие открытия помогают лучше понять эволюцию.



Пещера Шуанхе была пригодна для жизни панд, поэтому там обнаружили уже 30 окаменелостей этого вида. Кроме того, раньше там находили останки шакалов, носорогов, черных медведей, стегодонов, крупных индийских цивет и других животных.



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