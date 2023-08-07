Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Издание отмечает, что окаменелость не похожа ни на неандертальцев, ни на денисовцев, ни на современного человека, что свидетельствует о том, что наша нынешняя версия человеческой родословной нуждается в еще одной ветви.

Челюсть, череп и кости ног, принадлежащие этому еще не классифицированному человеку, обозначенному как HLD 6, были найдены в Хуалундуне, в Восточной Азии, в 2019 году. На протяжении многих лет эксперты Китайской академии наук (CAS) пытались сопоставить останки с известной родословной.

Лицо гоминида по строению похоже на лицо современного человека, отделившегося от Homo erectus еще 750 000 лет назад. Но отсутствие подбородка больше напоминает денисованцев – вымерший вид древнего человека в Азии, отделившийся от неандертальцев более 400 000 лет назад.

Работая вместе с исследователями из китайского университета Сиань Цзяотун, британского Йоркского университета и испанского Национального исследовательского центра эволюции человека, исследователи из CAS считают, что они открыли совершенно новую линию – гибрид между ветвью, которая дала нам современных людей, и ветвью, которая дала нам других древних гоминин в регионе, таких как денисованцы.

Исторически сложилось так, что многие окаменелости, найденные в Китае, нелегко вписать в какую-то одну линию. Как следствие, такие остатки часто объясняются как промежуточные вариации на прямом пути к современному человечеству; в качестве архаического примера Homo sapiens, например, или продвинутой формы Homo erectus.

Но эта упрощенная интерпретация противоречива и не является общепринятой. Хотя Homo erectus существовал в Индонезии примерно до 100 000 лет назад, остатки, которые были недавно найдены в Восточном Китае, имеют большее сходство с другими, более современными линиями гоминид.

Ранее исследования генома неандертальских останков в Европе и Западной Азии выявили доказательства существования четвертой линии гоминид, жившей в среднем и позднем плейстоцене. Но эта отсутствующая группа никогда не была официально идентифицирована в окаменелости.