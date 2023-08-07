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В Китае нашли древний череп: он не похож ни на один человеческий, который видели раньше

7 августа, 2023 понедельник
13:40
Наука

Международная группа ученых описала древнюю человеческую окаменелость в Китае, которая не похожа ни на один другой гоминид, найденный ранее

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Издание отмечает, что окаменелость не похожа ни на неандертальцев, ни на денисовцев, ни на современного человека, что свидетельствует о том, что наша нынешняя версия человеческой родословной нуждается в еще одной ветви.

Челюсть, череп и кости ног, принадлежащие этому еще не классифицированному человеку, обозначенному как HLD 6, были найдены в Хуалундуне, в Восточной Азии, в 2019 году. На протяжении многих лет эксперты Китайской академии наук (CAS) пытались сопоставить останки с известной родословной.

Лицо гоминида по строению похоже на лицо современного человека, отделившегося от Homo erectus еще 750 000 лет назад. Но отсутствие подбородка больше напоминает денисованцев – вымерший вид древнего человека в Азии, отделившийся от неандертальцев более 400 000 лет назад.

Работая вместе с исследователями из китайского университета Сиань Цзяотун, британского Йоркского университета и испанского Национального исследовательского центра эволюции человека, исследователи из CAS считают, что они открыли совершенно новую линию – гибрид между ветвью, которая дала нам современных людей, и ветвью, которая дала нам других древних гоминин в регионе, таких как денисованцы.

Исторически сложилось так, что многие окаменелости, найденные в Китае, нелегко вписать в какую-то одну линию. Как следствие, такие остатки часто объясняются как промежуточные вариации на прямом пути к современному человечеству; в качестве архаического примера Homo sapiens, например, или продвинутой формы Homo erectus.

Но эта упрощенная интерпретация противоречива и не является общепринятой. Хотя Homo erectus существовал в Индонезии примерно до 100 000 лет назад, остатки, которые были недавно найдены в Восточном Китае, имеют большее сходство с другими, более современными линиями гоминид.

Ранее исследования генома неандертальских останков в Европе и Западной Азии выявили доказательства существования четвертой линии гоминид, жившей в среднем и позднем плейстоцене. Но эта отсутствующая группа никогда не была официально идентифицирована в окаменелости.

Мир
Китай
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