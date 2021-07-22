В Китае начали тестировать сервис беспилотных такси: пока все путешествия бесплатные

Об этом сообщает Синьхуа, передает Укринформ.



"Автомобили имеют почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых популярные туристические достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19. В целом услуги предоставляются на более чем 200 км дорог общественного пользования в Шэньчжэне", - говорится в сообщении.



В рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехали 20 беспилотных автомобилей.



Сейчас все путешествия на таких такси бесплатные и доступны для всех желающих старше 18 лет.

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