В Китае начали тестировать сервис беспилотных такси: пока все путешествия бесплатные
В городе Шэньчжэнь, на юге Китая, в тестовом варианте запустили сервис беспилотных такси
Об этом сообщает Синьхуа, передает Укринформ.
"Автомобили имеют почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых популярные туристические достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19. В целом услуги предоставляются на более чем 200 км дорог общественного пользования в Шэньчжэне", - говорится в сообщении.
В рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехали 20 беспилотных автомобилей.
Сейчас все путешествия на таких такси бесплатные и доступны для всех желающих старше 18 лет.
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