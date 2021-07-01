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В Китае начали строить телескопы для обнаружения космического мусора на орбите

1 июля, 2021 четверг
15:35
Мир Телескоп Hubble

На юго-западе Китая, в провинции Цинхай началось строительство проекта многоцелевых обзорных телескопов MASTA для выявления фрагментов космического мусора на орбите

Об этом сообщает Синьхуа .

MASTA расположен на высоте 3800 м над уровнем моря в поселке Ленху, административно подчиняется городу Маннай-Хайси Монгольско-Тибетского автономного округа.

Ожидается, что строительство будет завершено в начале 2023 года, а реализация данного проекта заполнит технический пробел страны в этой сфере.

С помощью MASTA астрономы смогут выявлять большее количество маленьких фрагментов космического мусора и определять орбиту их движения. Таким образом, это поможет обеспечить безопасность полетов космических аппаратов.

Поселок Ленху обладает уникальными природными условиями для проведения астрономического наблюдения. По словам заместителя директора комитета по управлению индустриальным парком Ленху Тянь Цайжан, сейчас в поселке расположено шесть отделов научно-исследовательских учреждений и восемь проектов телескопов. В будущем, это поселок может превратиться в центр астрономических исследований мирового класса.

Общая площадь поселка составляет 17,8 тыс. кв. км. Он расположен в 944 км от Синина, административного центра провинции Цинхай.

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Китай
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