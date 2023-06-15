В Китае начали строить новый стартовый комплекс для запуска твердотопливных ракет-носителей
В городе Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая началось строительство новой стартовой площадки, предназначенной для миссий запуска твердотельных ракет
Об этом пишет CGTN.
Это будет третий стартовый комплекс, построенный на космодроме коммерческих космических кораблей Хайнань. Известно, что главная башня первого пускового комплекса была завершена в мае, а вторая еще строится.
Новая площадка для твердотопливных ракет и связанная с ней инфраструктура, включая электроснабжение и испытания, будут завершены в течение 180 дней. В связи с растущим спросом на пуски в Китае, третья площадка будет предоставлять твердотопливные ракеты с большими параметрами и стартовой мощностью.
Строительство большой пусковой площадки в провинции Хайнань началось в июле 2022 года, а первая ракета должна быть запущена во втором квартале 2024 года. После ввода в эксплуатацию космодром будет предоставлять услуги по коммерческим космическим запускам китайским клиентам, а также по заказу из-за границы.
- Китай подписал соглашения с европейским и французским космическими агентствами о совместном исследовании Луны в рамках следующей миссии лунного зонда Чанье-6. Ее запуск ожидается в 2024 году.
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