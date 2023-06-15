Об этом пишет CGTN.

Это будет третий стартовый комплекс, построенный на космодроме коммерческих космических кораблей Хайнань. Известно, что главная башня первого пускового комплекса была завершена в мае, а вторая еще строится.

Новая площадка для твердотопливных ракет и связанная с ней инфраструктура, включая электроснабжение и испытания, будут завершены в течение 180 дней. В связи с растущим спросом на пуски в Китае, третья площадка будет предоставлять твердотопливные ракеты с большими параметрами и стартовой мощностью.

Строительство большой пусковой площадки в провинции Хайнань началось в июле 2022 года, а первая ракета должна быть запущена во втором квартале 2024 года. После ввода в эксплуатацию космодром будет предоставлять услуги по коммерческим космическим запускам китайским клиентам, а также по заказу из-за границы.