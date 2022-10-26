Об этом сообщает AP .

Пока вакцину предлагают бесплатно как бустерную дозу для уже привитых людей.

Ученые надеются, что такой вид вакцинации сделает ее более доступной для стран со слабой системой здравоохранения. Также, по их мнению, ингаляционные вакцины помогут убедить привиться тех людей, которые боятся игл.

По состоянию на середину октября среди китайцев вакцинировано 90% населения, еще 57% получили бустерную дозу. Китай стремится, чтобы ревакцинацию получило как можно больше населения, прежде чем он ослабит строгие пандемические ограничения.

Одно из китайских СМИ опубликовало видео процесса вакцинации. На нем видно, как люди в медучреждении вставляют в рот короткую насадку полупрозрачной белой чашки. В подписи к видео отметили, что после медленного вдоха человек задерживает дыхание на пять секунд. Вся процедура длится 20 секунд.

"Это было как выпить чашку чая с молоком. Когда я вдохнул его, он был сладким", - сказал один из жителей Шанхая.

Отмечают, что эффективность безигольных вакцин до конца не изучена. В Китае одобрили ингаляционную прививку на ревакцинацию, поскольку обнаружили, что она вызывает реакцию у иммунной системы людей, ранее уже вакцинировавшихся другой китайской вакциной.

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