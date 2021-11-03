В Китае началась новая вспышка коронавируса

Новая волна началась 17 октября, сообщает DW.



Комитет здравоохранения КНР в среду опубликовал статистику, что за вторник были выявлены 93 новых случая заражения, из них 35 - в городе Хэйхе на северо-востоке Китая. На этой неделе в понедельник зафиксировали 54 случая, в воскресенье - 59 и 48 - в субботу.



С 17 октября было зарегистрировано 500 новых заражений в 17 китайских провинциях и районах. Из них 426 - на севере и северо-востоке страны в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.



Между тем, как территория распространения инфекции расширяется, в Пекине заразилось уже восемь человек. Это максимальный показатель с середины января.



Местные власти советуют жителям воздержаться от поездок за пределы города и отказаться от проведения массовых мероприятий. Пекинский аэропорт упразднил половину запланированных рейсов.



С начала пандемии в материковом Китае заразились 97 423 человека, 4 636 погибли, 91 787 - поправились.



Между тем, в Украине за минувшие сутки - 23 393 новых подтвержденных случая и 720 смертей.



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