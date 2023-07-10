Об этом информирует BBC .

Инцидент произошел в 07:40 в детском саду в городе Ляньцзян в южной китайской провинции Гуандун. В результате нападения погибли воспитательница, двое родителей и три ребенка. Еще один человек получил ранения.

Полиция уже задержала 25-летнего нападающего. Правоохранители назвали этот случай "преднамеренным нападением", но возможный мотив не уточнили.