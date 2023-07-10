В Китае мужчина с ножом напал на детсад: шесть погибших, среди них - дети
В китайской провинции Гуандун в понедельник, 10 июля, мужчина с ножом напал на детский сад, в результате чего погибли шесть человек, среди них - трое детей
Об этом информирует BBC .
Инцидент произошел в 07:40 в детском саду в городе Ляньцзян в южной китайской провинции Гуандун. В результате нападения погибли воспитательница, двое родителей и три ребенка. Еще один человек получил ранения.
Полиция уже задержала 25-летнего нападающего. Правоохранители назвали этот случай "преднамеренным нападением", но возможный мотив не уточнили.
- 4 июля в израильском городе Тель-Авив мужчина на автомобиле наехал на пешеходов возле торгового центра, а затем напал на прохожих с ножом. Семь человек получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное