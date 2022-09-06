В Китае количество жертв вчерашнего землетрясения возросло до 65 человек

Об этом сообщает AP.

"По меньшей мере 16 человек считаются пропавшими без вести через день после того, как землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горной местности в округе Лудин провинции Сычуань, расположенной на краю Тибетского плато, где сталкиваются тектонические плиты, и регулярно подвергается землетрясениям. Толчок всколыхнул здания в столице. провинции Чэнду, 21 миллион жителей которой уже находится под карантином из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

В городе Мокси в тибетской автономной префектуре Гарце была отключена электроэнергия и повреждены здания, там погибли 37 человек. Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что для более 50 000 человек, покинувших дома, ставшие опасными из-за землетрясения, были установлены палатки.

Государственная телекомпания CCTV показала, как спасатели извлекают невредимую женщину из разрушенного дома в Мокси, где многие здания построены из смеси дерева и кирпича. Сообщается, что около 150 человек получили травмы разной степени тяжести.

Еще 28 человек погибли в соседнем уезде Шимян в окрестностях города Яан. Сообщается, что еще 248 человек получили ранения, в основном в Мокси, и еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Трое погибших были работниками живописного района Хайлуогоу, природного заповедника с ледником и лесом.

Кроме погибших, власти сообщили о падении камней и почвы со склонов гор, что повлекло повреждение домов и перебои с электроснабжением. Один оползень перекрыл сельскую трассу, оставив ее усыпанными камнями, сообщили в МЧС.

Напомним, вчера, 5 сентября, сообщалось, что по меньшей мере 21 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое всколыхнуло юго-западную провинцию Сычуань Китая в понедельник, вызвав оползни и колебания зданий в столице провинции Чэнду.

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