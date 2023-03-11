В Китае избрали нового премьер-министра, которому поручено восстановить экономику КНР, - Reuters
В субботу 11 марта Ли Цян, экспредседатель КПК Шанхая, вступил в должность премьер-министра Китая: депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили его назначение
Об этом пишут Reuters.
Ли Цянь, бывший глава Коммунистической партии Шанхая, в субботу вступил в должность премьер-министра Китая. Отмечается, что на близкого соратника президента Си Цзиньпина возложили ответственность за возрождение экономики, пострадавшей от трехлетних ограничений по COVID-19.
Перед 63-летним Ли, считающимся прагматичным и дружественным к бизнесу, стоит сложная задача поддержать неравномерное восстановление Китая в условиях глобальных погодных условий и слабого доверия среди потребителей и частного сектора.
"Ли вступает в должность на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая шаги США, направленные на блокирование доступа Китая к ключевым технологиям, а также в связи с тем, что многие мировые компании диверсифицируют цепи поставок, чтобы хеджировать свои риски в Китае из-за политических рисков и сбоев в работе в эпоху COVID", - отметили журналисты.
- Напомним, в минувший день депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики: это его третий срок подряд .
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