В Китае из-за сильных ливней эвакуировали более 3 тысяч человек

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные провинциального штаба борьбы с наводнениями и засухой.

С субботы, 26 августа, на северо-западе Хунани продолжаются проливные дожди. Кроме того, были запущены планы чрезвычайного реагирования на наводнения в четырех регионах Китая.

Станция Sangzhi на реке Лишуй зафиксировала уровень воды 259 метров – он поднялся более чем на 10 метров.

К тому же, сильные дожди привели к городским наводнениям в низменных районах округа Санчжи и затопили несколько домов. Кроме того, дороги вдоль реки Лишуй стали непроездными из-за наводнения, а несколько окружных и поселковых дорог подверглись значительному разрушению из-за интенсивных осадков.