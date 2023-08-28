В Китае из-за сильных ливней эвакуировали более 3 тысяч человек
За два дня сильных дождей в центральной китайской провинции Хунань более трех тысяч жителей были эвакуированы
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные провинциального штаба борьбы с наводнениями и засухой.
С субботы, 26 августа, на северо-западе Хунани продолжаются проливные дожди. Кроме того, были запущены планы чрезвычайного реагирования на наводнения в четырех регионах Китая.
Станция Sangzhi на реке Лишуй зафиксировала уровень воды 259 метров – он поднялся более чем на 10 метров.
К тому же, сильные дожди привели к городским наводнениям в низменных районах округа Санчжи и затопили несколько домов. Кроме того, дороги вдоль реки Лишуй стали непроездными из-за наводнения, а несколько окружных и поселковых дорог подверглись значительному разрушению из-за интенсивных осадков.
- 6 августа сообщалось, что в Китае после природных катаклизмов, которые произошли в прошлом месяце, пострадали более 16 миллионов человек, из них 147 человек погибли или пропали без вести.
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