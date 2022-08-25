Об этом сообщает Ampercar.

Масштабная засуха в отдельных районах Китая привела к перебоям с электроснабжением, поэтому владельцы электромобилей предстали перед трудностями: многие станции для быстрой зарядки электрокаров либо остановили работу, либо работают по ограниченному графику.

В частности от принудительных отключений пострадали сети зарядных станций NIO и Tesla. В городах Чэнду и Чунцина Tesla отключила более десяти зарядных станций.

Представители сети зарядных станций Teld New Energy признались, что в Китае некоторые публичные пункты экспресс-зарядки приходится отключать по требованиям местных властей. В некоторых случаях компания стимулирует использование зарядных станций в ночное время или ранним утром, когда нагрузка на инфраструктуру ниже.

Компания NIO, также располагающая сеть пунктов экспресс-замены тяговых батарей, призывает владельцев домашних зарядных устройств помогать владельцам электромобилей этой марки.

Из-за перебоев с электроэнергией ограничили также работу некоторых промышленных предприятий в провинции Сычуань.

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