В Китае из-за перебоев с электричеством начали отключать зарядные станции Tesla и NIO
Из-за проблем с энергоснабжением власти нескольких регионов КНР ограничили работу промышленных предприятий, а многие зарядные станции для электромобилей остановили работу
Об этом сообщает Ampercar.
Масштабная засуха в отдельных районах Китая привела к перебоям с электроснабжением, поэтому владельцы электромобилей предстали перед трудностями: многие станции для быстрой зарядки электрокаров либо остановили работу, либо работают по ограниченному графику.
В частности от принудительных отключений пострадали сети зарядных станций NIO и Tesla. В городах Чэнду и Чунцина Tesla отключила более десяти зарядных станций.
Представители сети зарядных станций Teld New Energy признались, что в Китае некоторые публичные пункты экспресс-зарядки приходится отключать по требованиям местных властей. В некоторых случаях компания стимулирует использование зарядных станций в ночное время или ранним утром, когда нагрузка на инфраструктуру ниже.
Компания NIO, также располагающая сеть пунктов экспресс-замены тяговых батарей, призывает владельцев домашних зарядных устройств помогать владельцам электромобилей этой марки.
Из-за перебоев с электроэнергией ограничили также работу некоторых промышленных предприятий в провинции Сычуань.
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