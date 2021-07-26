В Китае гигантская песчаная буря из пустыни Гоби покрыла город Дуньхуан. ВИДЕО
Сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан, на северо-западе Китая
Об этом рассказывает South China Morning Post .
Дуньхуан, древний город на Великом шелковом пути, что вырос у оазиса, накрыла пыльная буря.
Буря началась около 15:00 25 июля, заставив местную полицию ввести контроль за дорожным движением и приказать водителям съехать со скоростных автомагистралей в зоне обслуживания, чтобы переждать непогоду.
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Отметим, что Дуньхуан расположен в пустыне Гоби и известен своим суровым климатом и условиями жизни.
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