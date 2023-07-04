В Китае достроили крупнейшее в мире хранилище сжиженного природного газа
В понедельник, 3 июля, в провинции Гуандун на юге Китая завершили строительство пяти самых больших в мире резервуаров для хранения СПГ, каждый из которых может вмещать 270 тыс. куб. м
Об этом информирует CGTN .
База резервуаров расположена в городе Чжухай и называется Jinwan "Зеленый энергетический порт" (Green Energy Port).
"Проект использует крупнейшие в мире конструкции резервуаров для хранения СПГ с доморощенными основными технологиями. Высота одного резервуара для хранения составляет 65,7 метра, что эквивалентно высоте Национального стадиона "Гнездо", – сказал менеджер Шен Байрен.
Фото: Getty Images
Первая очередь базы была введена в эксплуатацию в 2013 году, обеспечивая стабильную чистую энергию для района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Ожидается, что пять сверхразмерных резервуаров будут введены в эксплуатацию в 2024 году, когда база станет самой большой базой хранения и транспортировки природного газа в Южном Китае.
Jinwan является одним из самых сложных проектов резервуаров для хранения сжиженного природного газа в Китае из-за сложных геологических условий и требований к сейсмическому проектированию
Команда преодолела узкие технические проблемы при проектировании и строительстве резервуаров для хранения в сложных геологических условиях с помощью платформы цифровой разведки, разумной строительной площадки, полностью автоматической аргонодуговой сварки и других эффективных методов управления и строительства. Мы потратили всего 18 месяцев, чтобы завершить строительство основного проекта ", – рассказал руководитель проекта Engineering Procurement Construction Хань Сяокан.
- 8 сентября 2022 года стало известно, что экспортный завод СПГ "Сахалин-2" продал несколько партий в Китай с доставкой к декабрю почти вдвое ниже текущей спотовой цены на тендере.
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