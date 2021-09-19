В Китае детям ограничили доступ к TikTok

Об этом сообщает компания-владелец социальной сети ByteDance .

Отныне детям в Китае разрешено пользоваться китайской версией приложения TikTok (Douyin) не более 40 минут в день. Кроме того, заходить в приложение дети смогут только в промежутке между 6:00 и 22:00 по местному времени.

Компания также рекомендовала родителям помочь своим детям пройти процедуру верификации аккаунта с использованием настоящих имени и фамилии.