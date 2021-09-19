В Китае детям ограничили доступ к TikTok
В Китае детям до 14 лет ограничили доступ к местной версии TikTok до 40 минут в день
Об этом сообщает компания-владелец социальной сети ByteDance .
Отныне детям в Китае разрешено пользоваться китайской версией приложения TikTok (Douyin) не более 40 минут в день. Кроме того, заходить в приложение дети смогут только в промежутке между 6:00 и 22:00 по местному времени.
Компания также рекомендовала родителям помочь своим детям пройти процедуру верификации аккаунта с использованием настоящих имени и фамилии.
- Напомним, 15 сентября TikTok анонсировал новую функцию , направленную на помощь пользователям, которые борются с психическими расстройствами.
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