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В Китае детям ограничили доступ к TikTok

19 сентября, 2021 воскресенье
21:03
Мир TikTok

В Китае детям до 14 лет ограничили доступ к местной версии TikTok до 40 минут в день

Об этом сообщает компания-владелец социальной сети ByteDance .

Отныне детям в Китае разрешено пользоваться китайской версией приложения TikTok (Douyin) не более 40 минут в день. Кроме того, заходить в приложение дети смогут только в промежутке между 6:00 и 22:00 по местному времени.

Компания также рекомендовала родителям помочь своим детям пройти процедуру верификации аккаунта с использованием настоящих имени и фамилии.

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Китай
социальные сети
TikTok
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