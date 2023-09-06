В Китае чиновникам запретили использовать айфоны для работы

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Wall Street Journal.

Отмечается, что запрет появился в последние недели и не известно, сколько он будет продолжаться и насколько широк круг чиновников охватывает.

Запрет был введен накануне мероприятия Apple на следующей неделе. По мнению аналитиков, мероприятие будет посвящено запуску новой линейки iPhone, и может вызвать беспокойство среди иностранных компаний, работающих в Китае, поскольку китайско-американская напряженность усиливается.

Издание объясняет, что более десяти лет Китай пытался снизить зависимость от иностранных технологий, пытаясь перевести государственные учреждения на местное программное обеспечение и способствуя внутреннему производству микросхем.

Пекин активизировал эту кампанию в 2020 году, чтобы уменьшить зависимость от зарубежных рынков и технологий, поскольку его беспокойство по безопасности данных росло.

Во время визита в Китай на прошлой неделе, министр торговли США Джина Раймондо сказала, что американские компании жалуются, ведь страна стала "непригодной для инвестирования" из-за штрафов, рейдов и других действий, сделавших рискованное ведение бизнеса.

Такое ограничение Китая отражает подобные запреты, введенные в США, против китайского производителя смартфонов Huawei и платформы коротких видео TikTok.

Запрет пользования китайским TikTok в мире

Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.

19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.

В июле платформа TikTok обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.

17 августа, ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил TikTok на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, введших такие ограничения.