В Китае 80% населения заразились COVID-19, - Reuters
Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью заявил, что 80% населения Китая инфицированы COVID-19
Об этом пишет Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Отмечается, что перспектива повторной крупной вспышки COVID-19 в Китае является отдаленной, ведь сейчас 80% населения уже заболели коронавирусом.
"Массовые путешествия по стране во время новогодних праздников по лунному календарю могли распространить пандемию, увеличив количество зараженных в некоторых регионах, но вторая волна COVID маловероятна в ближайшее время", - отметил Ву Цзунью.
- 1 декабря 2022 года сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
- 7 декабря 2022 года Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
- Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что это количество удвоится.
- По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.
- Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложение США получить вакцину от COVID-19.
- Китайское правительство обнародовало данные о смертях от коронавируса, с 8 декабря по 12 января в больницах скончались 59 938 человек.
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