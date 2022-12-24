В Китае 37 млн человек заразились COVID-19 за один день, - Bloomberg

Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на протокол внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Сообщается, что за первые 20 дней декабря коронавирусом в Китае заразились 248 млн. человек, или почти 18% населения КНР.

37 млн ежедневных случаев заражения значительно отличается от официальной китайской статистики, насчитавшей лишь 3049 зарегистрированных случаев.

В Bloomberg подчеркнули: такой всплеск заболеваемости может быть вызван резким ослаблением карантинных ограничений в Китае. Это привело к распространению штамма "омикрон": заболели более половины жителей Пекина и провинции Сычуань.

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, утверждает, что ситуация "предсказуема и под контролем".

В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.

Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

После сомнений относительно информации о количестве больных COVID-19 в результате ослабления карантина Пекин обнародовал данные о первых за несколько недель летальных исходах.

23 декабря сообщили, что система здравоохранения Китая находится под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19.

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