Об этом пишет NewsMaker.

Когда полиция установила местонахождение авто и догнала его, водитель отказался останавливаться и по дороге повредил еще два автомобиля. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в полицию 2 августа около 06:00.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии.

Впоследствии автомобиль обнаружили на трассе, ведущей в город Страшены. Однако когда полиция догнала водителя и попросила его остановиться, тот продолжил движение и дорогой повредил еще две машины.

Полиции удалось остановить нарушителя у Страшены. В ДТП никто не пострадал.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.