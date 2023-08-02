В Кишиневе Mercedes врезался в ворота посольства России
В среду, 2 августа, в столице Молдовы Кишиневе водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места ДТП
Об этом пишет NewsMaker.
Когда полиция установила местонахождение авто и догнала его, водитель отказался останавливаться и по дороге повредил еще два автомобиля. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в полицию 2 августа около 06:00.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии.
Впоследствии автомобиль обнаружили на трассе, ведущей в город Страшены. Однако когда полиция догнала водителя и попросила его остановиться, тот продолжил движение и дорогой повредил еще две машины.
Полиции удалось остановить нарушителя у Страшены. В ДТП никто не пострадал.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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