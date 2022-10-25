В Кишиневе демонтировали палаточный городок пророссийских активистов

Об этом сообщает NewsMaker.

Правоохранители отметили, что демонтаж палаток был необходим для обеспечения общественного порядка.

Некоторые из палаток были брошены. Также на месте не было организаторов акции, которые там обязаны быть, чтобы следить за порядком. Полицейские пытались вызвать их, но до конца проверки они так и не появились.

"Мы предупреждаем организаторов протестов, что они несут ответственность за противоправные действия протестующих", - отметили в полиции Кишинева и призвали участников протеста соблюдать закон, следить за личными вещами и не допускать на акцию несовершеннолетних.

Отметим, что больше недели назад полиция Кишинева также демонтировала палаточный городок, установленный организаторами протеста против власти.

В последний месяц пророссийская молдовская партия "Шор" регулярно устраивает протесты в Кишиневе, требуя отставки действующего руководства страны, досрочных выборов и соглашения с РФ о снижении цены на газ.

Ранее антикоррупционная прокуратура Молдовы опубликовала доказательства того, что в протестах против власти участвуют за деньги, а лидер партии-организатора антивластных протестов в Молдове Илан Шор фигурирует в уголовных производствах, в частности, так называемой "кражи миллиарда", и находится за рубежом.

Напомним, в Молдове наказала мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России.

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