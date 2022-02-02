В Кировоградской области в результате пожара в многоэтажке погиб человек, еще трое пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.



"2 февраля в 15:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире во 2-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. На месте происшествия работают 7 единиц техники и 28 человек личного состава 1-го ГПСО г. Кропивницкого", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в 16:44 пожар был локализован на площади 60 м кв., а в 17:03 ликвидирован.



"По предварительной информации, три человека пострадали, 1 - погиб. Спасены 10 человек. Все обстоятельства уточняются", - добавили в ГСЧС.

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