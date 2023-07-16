В Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и раненые
Днем, 16 июля, на трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог возле села Братолюбовка Кропивницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и по меньшей мере 20 получили ранения
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, в 13:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог" возле села Братолюбовка Кропивницкого района произошло ДТП.
Отмечается, что в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек. Впоследствии по дороге в больницу умер еще один человек. 17 человек осматривают врачи, чтобы установить степень телесных повреждений.
Кроме этого, спасатели деблокировали троих человек. Спасенных передали медикам скорой помощи.
В ГСЧС добавили, что один из микроавтобусов ехал по рейсу Киев - Кривой Рог, другой - гражданский грузовой бус. На ликвидацию привлечены подразделения 20-й государственной пожарно-спасательной части Долинской и 27-й пожарно-спасательной части пгт Новгородка.
- 15 июля между селами Подгорное и Карналиевка на трассе Одесса – Рени столкнулись грузовик и внедорожник, в результате чего погибли четыре человека, среди которых ребенок.
- В тот же день в селе Чаруков Луцкого района столкнулись автомобили KIA и Nissan. В результате аварии пострадали восемь человек, из них один ребенок.
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