В Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в 13:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог" возле села Братолюбовка Кропивницкого района произошло ДТП.

Отмечается, что в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек. Впоследствии по дороге в больницу умер еще один человек. 17 человек осматривают врачи, чтобы установить степень телесных повреждений.

Кроме этого, спасатели деблокировали троих человек. Спасенных передали медикам скорой помощи.

В ГСЧС добавили, что один из микроавтобусов ехал по рейсу Киев - Кривой Рог, другой - гражданский грузовой бус. На ликвидацию привлечены подразделения 20-й государственной пожарно-спасательной части Долинской и 27-й пожарно-спасательной части пгт Новгородка.