В Кировоградской области сократят комендантский час на Пасху
В Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, комендантский час в Кировоградской области продлится с 00:00 до 04:00
Об этом пишет глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Доброе утро по всей Украине!Друзья, мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, она продлится с полуночи до четырех часов утра", - говорится в сообщении.
- Стало известно, в каких областях Украины на Пасху сократят комендантский час.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
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