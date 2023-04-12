В Кировоградской области сократят комендантский час на Пасху

Об этом пишет глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Доброе утро по всей Украине!Друзья, мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, она продлится с полуночи до четырех часов утра", - говорится в сообщении.