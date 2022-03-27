В Кировоградской области сменили время комендантского часа
В Кировоградской области приняли решение изменить время комендантского часа, введенного из-за военного положения в Украине
Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
Теперь жителям области запрещено покидать свои дома после 21:00.
"С сегодняшнего дня в Кировоградской области меняется срок комендантского часа. Теперь он продлится с 21.00 до 6.00", – говорится в сообщении.
- Напомним, в Сумской области сменили время комендантского часа, в общественных местах нельзя находиться с 20:00 до 5:00.
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