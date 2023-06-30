В Кировоградской области с 1 июля сократят комендантский час

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

"На Кировоградщине с 1 июля изменен комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время работы общепита и проведение массовых мероприятий продлено до 23:00.