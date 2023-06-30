В Кировоградской области с 1 июля сократят комендантский час
С субботы, 1 июля, в Кировоградской области сократят комендантский час. Она будет действовать с полуночи до четырех утра
Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.
"На Кировоградщине с 1 июля изменен комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время работы общепита и проведение массовых мероприятий продлено до 23:00.
- С 20 июня в некоторых общинах Никопольского района Днепропетровской области изменилась продолжительность комендантского часа – с 22:00 до 04:00.
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