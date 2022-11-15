В Кировоградской области российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры

Об этом сообщили в telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы гремели в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы , в результате чего повреждены три жилых дома.