В Кировоградской области российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры
Во вторник, 15 ноября, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Кировоградщины
Об этом сообщили в telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет", - говорится в сообщении.
- Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы гремели в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы , в результате чего повреждены три жилых дома.
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