В Кировоградской области произошло смертельное ДТП: погибли трое детей и взрослый

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, авария произошла вблизи села Новошевченково Кропивницкого района 1 ноября.

"Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)", - говорится в сообщении.

Известно, что для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось четыре человека и одна единица техники.

О причинах ДТП пока не сообщается.

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