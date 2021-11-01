В Кировоградской области произошло смертельное ДТП: погибли трое детей и взрослый
На трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли четыре человека, из них трое – дети
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По информации спасателей, авария произошла вблизи села Новошевченково Кропивницкого района 1 ноября.
"Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)", - говорится в сообщении.
Известно, что для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось четыре человека и одна единица техники.
О причинах ДТП пока не сообщается.
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