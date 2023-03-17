В Кировоградской области произошел пожар: погибли 5 человек, среди них 3 ребенка
Ночью 17 марта в селе Капитановка в Кировоградской области произошло возгорание: на месте пожара погибли пять человек, среди них три ребенка
Об этом сообщили в ГСЧС.
"17 марта в 01:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Заводской с. Капитановка Новоукраинского района. На место происшествия немедленно было направлено пожарно-спасательное подразделение", - отметили в пресс-службе.
Уже на месте пожарные установили, что горит 16 кв.м. вещей домашнего обихода. Так, от огня погибли пять человек, среди них – 3 ребенка.
- Напомним, 12 марта в Варасском районе Ровенской области произошло возгорание , огнеборцы, гася пожар, нашли мертвого мужчину.
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