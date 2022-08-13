В Кировоградской области прогремели взрывы
Поздним вечером 13 августа в Кировоградской области прогремели взрывы
Об этом сообщили местные telegram-каналы.
Жители Александрийского района Кировоградской области подтверждают, что около 23:30 в их местности прогремели взрывы. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 23:19.
Официальной информации о взрывах по состоянию на 23:45 – нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное