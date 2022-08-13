В Кировоградской области прогремели взрывы

Об этом сообщили местные telegram-каналы.

Жители Александрийского района Кировоградской области подтверждают, что около 23:30 в их местности прогремели взрывы. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 23:19.

Официальной информации о взрывах по состоянию на 23:45 – нет.

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