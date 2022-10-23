В Кировоградской области обломки сбитой российской ракеты повредили несколько домов
Ночью обломки сбитой российской ракеты в поселке городского типа Онуфриевка Кировоградской области повредили несколько домов
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Друзья, враг продолжает цинично обстреливать мирные города и села. Ночью обломками сбитой в Онуфриевке вражеской ракеты повреждено несколько домов. Обошлось без погибших и травмированных. Еще раз настаиваю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть в укрытиях! И не забывайте об экономии электроэнергии", – написал Райкович.
На месте работают соответствующие службы.
- Напомним, РФ ночью атаковала Николаевщину ракетами и дронами, в областном центре поражена пятиэтажка.
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