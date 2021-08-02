В Кирилловке в результате столкновения гидроскутера и надувного "банана" пострадали 4 человека

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Отмечается, что медицинская помощь была оказана четырем лицам: мужчинам 30 и 41 лет, женщине 43 лет и мальчик 9 лет.



"Двое были госпитализированы в больницу: мужчины 30 лет с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и женщину 43 лет с закрытой травмой правого бедра", - говорится в сообщении.



На месте происшествия работали 2 фельдшерские бригады ЭМП.

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