В Кирилловке оккупанты угрожают депортировать жителей, которые в течение недели не оформят паспорта РФ
Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выдворением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Во временно оккупированном поселке Кирилловка на Приазовье россияне собираются выселить всех, кто не взял паспорт РФ. Коллаборанты, служащие в Акимовском райотделе оккупационной полиции, ходят по домам и требуют показать российский паспорт. Всех, кто его не имеет, вносят в паспорт. и угрожают принудительным выселением, если через неделю не оформят паспорт", - говорится в сообщении.
По данным Сопротивления, 9 июня в Кирилловке прошел повторный обход местных жителей. На передвижных блокпостах были задержаны около 20 человек без российского паспорта и отвезены в отдел "полиции".
Также, по информации ЦНС, враг на оккупированных территориях шантажирует работников медицинской службы, что в случае отказа от российского паспорта их лишат зарплаты или уволят.
- В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины.
- 27 апреля 2023 года Путин подписал указ , предусматривающий депортацию жителей с оккупированных Россией украинских территорий. В документе указано, что граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут жить на этих территориях до 1 июля 2024 года. После этого они могут быть депортированы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное