Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Во временно оккупированном поселке Кирилловка на Приазовье россияне собираются выселить всех, кто не взял паспорт РФ. Коллаборанты, служащие в Акимовском райотделе оккупационной полиции, ходят по домам и требуют показать российский паспорт. Всех, кто его не имеет, вносят в паспорт. и угрожают принудительным выселением, если через неделю не оформят паспорт", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, 9 июня в Кирилловке прошел повторный обход местных жителей. На передвижных блокпостах были задержаны около 20 человек без российского паспорта и отвезены в отдел "полиции".

Также, по информации ЦНС, враг на оккупированных территориях шантажирует работников медицинской службы, что в случае отказа от российского паспорта их лишат зарплаты или уволят.