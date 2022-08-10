Об этом сообщил в телеграме мэр Мелитополя Иван Федоров .

9 августа в Кирилловке жители слышали взрывы.

"Вчера около 18:30–19:00 рядом с поселком Кирилловка были слышны взрывы. После этого густой дым был еще четыре часа", - сказал Федоров.



Городской голова отметил, что силы сопротивления повредили в поселке штаб с техникой армии РФ.



"За последние две-три недели враг свозил максимальное количество техники как на берег лимана вблизи Радивоновки и Алтагиря, так и на берег Азовского моря в Кирилловке. Три часа был густой дым. Это точно свидетельствует о том, что горела вражеская техника", - добавил мэр Мелитополя.