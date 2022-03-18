В кинотеатрах России вместо мировых кинопремьер, отмененных из-за санкций, будут крутить советскую классику
Вместо Голливуда в кино России сейчас господствует Болливуд и "Мосфильм"
Российская киностудия уже решила "порадовать" зрителя, оцифрованными версиями "кинокартин, созданных на студии в разные годы, завоевавших зрительскую любовь", информирует Еспресо.TV.
В сообщении компании говорится, что "Мосфильм" предлагает кинотеатрам показывать фильмы, созданные на студии в разные годы и завоевавшие зрительскую любовь.
На сегодняшний день оцифровано и подготовлено к повторному кинопрокату 12 художественных фильмов: "Ивановое детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Мы из джаза", "Курьер" и другие. Также киноконцерн планирует расширить ассортимент, опираясь на пожелания зрителей.
Отметим, что на фоне ухода из России зарубежных прокатчиков ранее компания "Наше кино" уже предлагала выпустить в прокат фильмы "Брат", "Брат 2" и "Жмурки".
Также в кинотеатрах России начали массово появляться индийские фильмы.
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