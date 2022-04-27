В кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скаченные с пиратских сайтов, - российские СМИ
Российские кинопрокатчики начали обходить западные санкции, качая с пиратских сайтов новые фильмы и незаконно показывая их на широком экране
Об этом сообщают российские СМИ.
"Не секрет, что западные санкции губительно сказались и на российской индустрии развлечений, и в частности, на киноиндустрии. Однако власти придумали способ вернуть народу и фильмы, и музыку из западных стран. Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит сохранить контент через принудительную лицензию. Нововведения со временем вполне могут распространиться и другие объекты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Но некоторые компании решили не ждать принятия законов, и действуют на свой страх и риск. Так на российских кинотеатрах решили показывать загруженные с торрентов фильмы, то есть с пиратских сайтов.
"Зрителям уже продают пиратские версии «Бэтмена», «Не смотрите вверх», мультфильм «Я краснею» и другие картины, не вышедшие в официальный прокат в России. В частности, 21 апреля в московском кинотеатре WIP зрителям неофициально показали «Бэтмена» Мэтта Ривза , скаченного с торрента", - сообщает российский Esquire.
Российские эксперты пишут, что властям нужно "скорее так или иначе легализовать пиратство, и перестать думать, что скоро все будет по-прежнему нужно начинать новую жизнь".
"Интересно, фильмы, загруженные с торрентов, будут ли в кинотеатрах тоже на самом интересном моменте прерываться рекламой 1xbet?" – иронически спрашивают российские блоггеры.
- Напомним, компания Marvel, чьи комикс-герои известны во всем мире, разослала российским партнерам письмо с сообщением о том, что с лета 2022 останавливает с ними сотрудничество на неопределенный срок.
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