В кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скаченные с пиратских сайтов, - российские СМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

"Не секрет, что западные санкции губительно сказались и на российской индустрии развлечений, и в частности, на киноиндустрии. Однако власти придумали способ вернуть народу и фильмы, и музыку из западных стран. Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит сохранить контент через принудительную лицензию. Нововведения со временем вполне могут распространиться и другие объекты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Но некоторые компании решили не ждать принятия законов, и действуют на свой страх и риск. Так на российских кинотеатрах решили показывать загруженные с торрентов фильмы, то есть с пиратских сайтов.

"Зрителям уже продают пиратские версии «Бэтмена», «Не смотрите вверх», мультфильм «Я краснею» и другие картины, не вышедшие в официальный прокат в России. В частности, 21 апреля в московском кинотеатре WIP зрителям неофициально показали «Бэтмена» Мэтта Ривза , скаченного с торрента", - сообщает российский Esquire.

Российские эксперты пишут, что властям нужно "скорее так или иначе легализовать пиратство, и перестать думать, что скоро все будет по-прежнему нужно начинать новую жизнь".

"Интересно, фильмы, загруженные с торрентов, будут ли в кинотеатрах тоже на самом интересном моменте прерываться рекламой 1xbet?" – иронически спрашивают российские блоггеры.

Напомним, компания Marvel, чьи комикс-герои известны во всем мире, разослала российским партнерам письмо с сообщением о том, что с лета 2022 останавливает с ними сотрудничество на неопределенный срок.

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