В кинотеатрах Германии мультфильм "Мавка. Лесная песня" сначала покажут на украинском
В Германии с 27 апреля начнется показ украиноязычной версии мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах, трансляция анимации пройдет с немецкими субтитрами
Об этом Государственное агентство Украины по кино сообщает в facebook.
"27 апреля в Германии стартует кинотеатральный прокат украиноязычной версии "Мавки. Лесной песни"! Это пока единственная страна, в которой на больших экранах сначала покажут мультфильм на украинском и лишь впоследствии, осенью - на государственном немецком. Ниже публикуем перечень городов и кинотеатров (список будет обновляться), где можно будет просмотреть "Мавку", - говорится в сообщении.
Мультфильм "Мавка" можно посмотреть в:
- Аахене (Cineplex Aachen),
- Берлине (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf),
- Бонне (Cinestar Stern-Lichtspiele),
- Бремене (Cinestar-Der Kristallpalast),
- Брюке (Cineplex),
- Дортмунде (CineStar),
- Дюссельдорфе (CineStar),
- Франкфурте (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis),
- Франкфурте-на-Одере (CineStar),
- Фридрихсгафене (Cineplex),
- Гагене (CineStar),
- Любеке (Cinestar Stadthalle),
- Майнце (CineStar),
- Мангайме (CinemaxX),
- Марбурге (Capitol Marburg),
- Нойштадте-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt),
- Оберхаузене (Cinestar Filmpalast Oberhausen),
- Ремшайдте (CineStar Remscheid),
- Ройтлингене (Cineptex Planie),
- Заарбрюкене (CineStar),
- Зингене (Cineplex),
- Штадте (Cinestar),
- Филлинген-Швеннингене (Cinestar)
- Висмаре (Cinestar).
Также в Госкино пообещали сообщить о кинотеатрах в Мюнхене, Кельне, Гамбурге, Лейпциге. Показы мультфильма будут проходить с немецкими субтитрами. Подробную информацию о мультфильме следует искать на сайтах указанных кинотеатров.
Справка
Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).
Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".
- Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта.
- Кассовый сбор мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
- На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира.
- 21 марта сообщалось, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" за три уикенда собрал в украинском прокате почти 82 миллиона гривен.
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