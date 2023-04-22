Об этом Государственное агентство Украины по кино сообщает в facebook.

"27 апреля в Германии стартует кинотеатральный прокат украиноязычной версии "Мавки. Лесной песни"! Это пока единственная страна, в которой на больших экранах сначала покажут мультфильм на украинском и лишь впоследствии, осенью - на государственном немецком. Ниже публикуем перечень городов и кинотеатров (список будет обновляться), где можно будет просмотреть "Мавку", - говорится в сообщении.

Мультфильм "Мавка" можно посмотреть в:

Аахене (Cineplex Aachen),

Берлине (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf),

Бонне (Cinestar Stern-Lichtspiele),

Бремене (Cinestar-Der Kristallpalast),

Брюке (Cineplex),

Дортмунде (CineStar),

Дюссельдорфе (CineStar),

Франкфурте (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis),

Франкфурте-на-Одере (CineStar),

Фридрихсгафене (Cineplex),

Гагене (CineStar),

Любеке (Cinestar Stadthalle),

Майнце (CineStar),

Мангайме (CinemaxX),

Марбурге (Capitol Marburg),

Нойштадте-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt),

Оберхаузене (Cinestar Filmpalast Oberhausen),

Ремшайдте (CineStar Remscheid),

Ройтлингене (Cineptex Planie),

Заарбрюкене (CineStar),

Зингене (Cineplex),

Штадте (Cinestar),

Филлинген-Швеннингене (Cinestar)

Висмаре (Cinestar).

Также в Госкино пообещали сообщить о кинотеатрах в Мюнхене, Кельне, Гамбурге, Лейпциге. Показы мультфильма будут проходить с немецкими субтитрами. Подробную информацию о мультфильме следует искать на сайтах указанных кинотеатров.

Справка

Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).

Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".