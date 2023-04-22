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В кинотеатрах Германии мультфильм "Мавка. Лесная песня" сначала покажут на украинском

22 апреля, 2023 суббота
12:55
Культура

В Германии с 27 апреля начнется показ украиноязычной версии мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах, трансляция анимации пройдет с немецкими субтитрами

Об этом Государственное агентство Украины по кино сообщает в facebook.

"27 апреля в Германии стартует кинотеатральный прокат украиноязычной версии "Мавки. Лесной песни"! Это пока единственная страна, в которой на больших экранах сначала покажут мультфильм на украинском и лишь впоследствии, осенью - на государственном немецком. Ниже публикуем перечень городов и кинотеатров (список будет обновляться), где можно будет просмотреть "Мавку", - говорится в сообщении.

Мультфильм "Мавка" можно посмотреть в:

  • Аахене (Cineplex Aachen),
  • Берлине (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf),
  • Бонне (Cinestar Stern-Lichtspiele),
  • Бремене (Cinestar-Der Kristallpalast),
  • Брюке (Cineplex),
  • Дортмунде (CineStar),
  • Дюссельдорфе (CineStar),
  • Франкфурте (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis),
  • Франкфурте-на-Одере (CineStar),
  • Фридрихсгафене (Cineplex),
  • Гагене (CineStar),
  • Любеке (Cinestar Stadthalle),
  • Майнце (CineStar),
  • Мангайме (CinemaxX),
  • Марбурге (Capitol Marburg),
  • Нойштадте-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt),
  • Оберхаузене (Cinestar Filmpalast Oberhausen),
  • Ремшайдте (CineStar Remscheid),
  • Ройтлингене (Cineptex Planie),
  • Заарбрюкене (CineStar),
  • Зингене (Cineplex),
  • Штадте (Cinestar),
  • Филлинген-Швеннингене (Cinestar)
  • Висмаре (Cinestar).

Также в Госкино пообещали сообщить о кинотеатрах в Мюнхене, Кельне, Гамбурге, Лейпциге. Показы мультфильма будут проходить с немецкими субтитрами. Подробную информацию о мультфильме следует искать на сайтах указанных кинотеатров.

Справка

Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).

Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".

  • Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта.
  • Кассовый сбор мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
  • На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира.
  • 21 марта сообщалось, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" за три уикенда собрал в украинском прокате почти 82 миллиона гривен.
Общество
Мир
Украина
Германия
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  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
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