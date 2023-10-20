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В кинопрокате Южной Кореи появилась украинская "Мавка"

20 октября, 2023 пятница
14:29
Культура

В кинотеатрах Южной Кореи появился украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Специально к премьере известная корейская певица и актриса Sohyun Kim перепела песню Мавки, чтобы донести до зрителей магические послания о любви, борьбе и вечной весне", - отмечают на официальной странице мультфильма в facebook .

В Госкино напомнили, что мультфильм создан при их поддержке и Агентства США по международному развитию (USAID).

Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution, а генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".

Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Украинский 3D-анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года. Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.

Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта. Кассовые сборы за первый уик-энд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей. На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира.

21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом за время независимости.

Студия Animagrad, принадлежащая к Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".

По состоянию на 13 июня "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрала 150 952 041 грн.

16 июня во Вьетнаме стартовал показ дублированной версии. 29 июня зрители в Сербии и Черногории увидели кинотеатральную премьеру украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". В кинопрокате Литвы мультфильм появился 15 июля.

7 августа украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал доступен для просмотра онлайн на территории Испании, в частности – на Amazon Prime. 10 августа мультфильм официально стартовал в прокате в кинотеатрах Северной Македонии, а 12 сентября "Мавка" появилась в Латинской Америке.

22 сентября студия Animagrad представила свою новую разработку - анимационный сериал по мотивам мультфильма "Мавка. Лесная песня" - на Cartoon Forum в Тулузе.

Мир
Кино
Украина
Южная Корея
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