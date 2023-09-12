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В кинопрокате Латинской Америки появилась украинская "Мавка"

12 сентября, 2023 вторник
16:24
Культура

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" официально стартовал в прокате в кинотеатрах Перу: в дальнейшем мультфильм появится на экранах других стран Латинской Америки

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Отмечается, что после Перу мультфильм появится в Бразилии, Уругвае, Эквадоре, Парагвае, Доминиканской Республике, Колумбии, Аргентине, Боливии, Мексике, Венесуэле и Чили.

"Рады видеть, как Мавка преодолевает океаны и континенты и добирается до самых отдаленных частей планеты. Верим, Берегиня Леса покорит сердца перуанцев и послужит культурным дипломатом, открывая нашу культуру новым народностям", - говорится в сообщении.

В агентстве также напомнили, что мультфильм создан при их поддержке и Агентства США по международному развитию (USAID).

Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution, а генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".

Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Украинский 3D-анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.

Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.

Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.

Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.

На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,

21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом за времена независимости.

Студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".

По состоянию на 13 июня "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрала 150 952 041 грн.

16 июня во Вьетнаме стартует показ дублированной версии.

29 июня зрители в Сербии и Черногории увидели кинотеатральную премьеру украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". В кинопрокате Литвы мультфильм появился 15 июля.

3 августа стало известно, что "Мавка. Лесная песня", самый кассовый украинский анимационный фильм за время независимости страны, появится в онлайн-прокате с 24 августа.

7 августа украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал доступен для просмотра онлайн на территории Испании, в частности – на Amazon Prime.

10 августа мультфильм официально стартовал в прокате в кинотеатрах Северной Македонии.

Общество
Мир
Кино
Украина
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