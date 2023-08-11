Об этом информирует Киевская городская администрация.

"В служебных помещениях "Киевзеленстрой" проходят обыски: работники коммунального объединения способствуют следствию", – говорится в заявлении.

Сообщается, что обыски проводятся сотрудниками следственного управления Национальной полиции Киева.

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой", по данным пресс-службы, предоставляет все необходимые документы и способствует расследованию.

Причины и детали обысков пока не объявляются.