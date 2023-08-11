В Киевзеленстрое правоохранители проводят обыски
В пятницу, 11 августа, сотрудники полиции проводят обыски в Коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Причины и детали действий правоохранителей пока не сообщают
Об этом информирует Киевская городская администрация.
"В служебных помещениях "Киевзеленстрой" проходят обыски: работники коммунального объединения способствуют следствию", – говорится в заявлении.
Сообщается, что обыски проводятся сотрудниками следственного управления Национальной полиции Киева.
Коммунальное объединение "Киевзеленстрой", по данным пресс-службы, предоставляет все необходимые документы и способствует расследованию.
Причины и детали обысков пока не объявляются.
- В октябре 2021 года правоохранители проводили обыски в Киевзеленстрое по факту хищения около 800 тыс. грн средств территориальной общины Киева.
- В январе Государственное бюро расследований разоблачило схему хищения средств, которые КГГА выделила для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы. Тогда был задержан один из руководителей Киевзеленстроя.
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