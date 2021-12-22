В Киевводоканале заявили о повышении тарифов на холодную воду

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает пресс-служба Киевводоканала.

"Пересмотр тарифов комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, увеличением расходов на теплоэнергию, увеличением расходов на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, на рост тарифов также повлияло подписание президентом Владимиром Зеленским 20 декабря 2021 года закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", обуславливающее увеличение расходов на налоги и сборы.

Отмечается, что установление тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод приведет к росту тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них :

централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС; централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.

В Киевводоканале говорят, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб.м холодной воды, возрастут на 32,50 грн.

В настоящее время тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м3, водоотвод – 12,036 грн/м3.

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